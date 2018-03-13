Романов призвал показательно наказывать чиновников за пренебрежение к просьбам граждан

Заместитель председателя Комитета Госдумы по контролю и регламенту Михаил Романов после приема петербуржцев во вторник призвал показательно привлекать чиновников к ответственности за пренебрежение к законным требованиям граждан.

По словам депутата, к нему поступило более 20 жалоб, большая часть которых касается неправовых отказов чиновников в предоставлении гражданам мер социальной поддержки, предусмотренных законом.

Другая половина жалоб обнародовала халатность представителей как государственных, так и негосударственных структур, которые либо оставляют обращения граждан без рассмотрения, либо, по его словам, если вопрос касается взимания платы, наоборот — проявляют чрезмерную настойчивость, нарушая не только ведомственные инструкции, но и законы.

«Пренебрежительное отношение представителей государственных ведомств и сотрудников сектора ЖКХ к проблемам горожан необходимо пресекать самым решительным способом. Я лично прослежу, чтобы все, кто бездействовал или действовал вне рамок закона и не в интересах граждан, понесли заслуженную ответственность. Убежден, что чиновников нужно показательно наказывать за невнимание к законным требованиям горожан», — сказал Романов.

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