Россия пообещала сбивать самолеты США из-за Сирии

Россия намерена сбивать ракеты и самолеты США в случае попытки удара американской армии по столице Сирии Дамаску.

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов отметил, что такие меры могут быть предприняты для защиты российских военных, находящихся в указанном городе.

Герасимов добавил: «В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные силы РФ примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять».

По его словам, в Дамаске в учреждениях и на объектах Минобороны Сирии находятся российские военные советники, представители Центра по примирению враждующих сторон и военнослужащие военной полиции.

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