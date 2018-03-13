Российские биатлонистки завоевали четыре медали Паралимпиады

Российские биатлонистки завоевали еще четыре награды Паралимпийских игр, которые проходят в эти дни в южнокорейском Пхёнчхане.

В гонке на 10 км в классе «сидя» Марта Зайнуллина показала второй результат, третье место заняла Ирина Гуляева.

В гонке на 10 км в классе «стоя» Екатерина Румянцева завоевала золотую медаль, Анна Миленина — серебряную.

Напомним, на Паралимпиаде, которая завершится 18 марта, российские паралимпийцы выступают в статусе нейтральных паралимпийских атлетов (NPA) — Паралимпийский комитет России по-прежнему дисквалифицирован, потому россияне выступают под нейтральным флагом.