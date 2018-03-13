Савченко могут обвинить в подготовке военного переворота – СМИ

Приблизительно полгода назад народный депутат Надежда Савченко обсуждала с несколькими высокопоставленными офицерами ГУР Минобороны во главе с «Кедром» (майором 8-го полка спецназа ГУР Павлом Баловым) возможное изменение ситуации в Украине. Об этом пишет Страна, ссылаясь на собственные источники в силовых структурах.

Во время обсуждения речь якобы шла о том, что в Украине необходимо навести порядок, патриотически настроенные офицеры недовольны коррумпированной властью, и, при определенных обстоятельствах, могли бы помочь политикам свергнуть власть.

Савченко на встрече спросила, готов ли «Кедр» с военными-единомышленниками участвовать в этом деле вместе с ней, на что офицеры якобы согласились.

Также утверждается, что офицеры из спецназа ГУР спросили у Савченко, есть ли у нее возможность привезти оружие из «ДНР» для осуществления этого плана. Источник издания не смог объяснить, почему народный депутат не задалась вопросом – зачем украинским военным для осуществления переворота потребовалось оружие из Донецка, если его можно было взять в своей части.

Савченко якобы ответила офицерам, что для переброски оружия у нее есть человек, его зовут Владимир Рубан. Вскоре, утверждает источник, она познакомила Рубана с «Кедром» в киевской гостинице «Амбассадор». Формальным поводом для встречи послужил вопрос обмена удерживаемых лиц. Во время встречи и шла речь о подготовке военного переворота в Киеве, для чего, по словам военных, им нужно было оружие из «ДНР».

Рубана эта идея тоже не удивила, и он якобы согласился помочь с доставкой оружия, пообещав, что договорится об этом с Александром Захарченко и министром доходов и сборов «ДНР» Тимофеевым («Ташкентом»).

Позже состоялось еще несколько встреч. Во время одной из них «Кедр» познакомил Рубана и Савченко с одним высокопоставленным военным, командиром крупного подразделения ВСУ. На встрече командир заявил о готовности участвовать в военном перевороте, направив свою часть на Киев, но попросил за это 2 млн долларов.

Савченко якобы пообещала решить денежный вопрос и провела по этому поводу переговоры с рядом политиков. Некоторых из них это предложение напугало, и они перестали общаться с нардепом, после чего она начала собирать деньги без указания цели и сумела собрать определенную сумму.

«Стоит отметить, что все разговоры фиксировались на аудио и видео. То есть фильмотека будет выложена богатая», – рассказал источник.

Утверждается, что первую партию оружия из «ДНР» с помощью «Кедра» вывезли в ноябре прошлого года. Доверенный человек Рубана переправил его на территорию части в Хмельницком, где служил «Кедр». Вторая отправка была намечена на март по той же схеме. Во время этой переброски Рубан и был задержан.

По мнению источника, в этой ситуации спецслужбы пытались скомпрометировать Савченко и уничтожить ее как политика.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что СБУ хочет допросить Надежду Савченко по делу Рубана.

Фото: Апостроф