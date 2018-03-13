Савельев поддержал возвращение в школы профподготовки водителей

Возвращение в школы предмета по основам безопасности дорожного движения и профессиональной подготовке водителей улучшит статистику ДТП. Об этом заявил первый зампред Комитета Госдумы по безопасности Дмитрий Савельев (ЛДПР).

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«Такой школьный предмет уже в ближайшей перспективе улучшит статистику ДТП с несовершеннолетними пешеходами. А в дальнейшем послужит формированию законопослушного и взаимоуважительного поведения на дорогах», — цитирует пресс-служба депутата.

По его словам, воспитание у российских водителей культуры вождения является назревшей необходимостью. По его словам, многие автолюбители позволяют себе парковаться в неположенных местах, не пропускать машины скорой помощи, проезжать на красный сигнал светофора, превышать скорость.

«Кстати, культура поведения на дороге обязательна не только для водителей, но и для пешеходов, часть которых искренне считает, что правила написаны исключительно для автомобилистов и что если «очень надо», то дорогу можно перебежать в неположенном месте», — добавил Савельев.

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