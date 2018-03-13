СБУ выдворила польского студента за сжигание герба

СБУ принудительно выдворила из Украины поляка, который учился в одном из вузов Тернополя, за публичное надругательство над государственными символами. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Тернопольской области в Facebook.

По информации СБУ, 19-летний поляк во время отдыха в ресторане снял со стены герб Украины и сжег его в камине.

«Ввиду отсутствия в действиях иностранца состава преступления и одновременного несоответствия его дальнейшего пребывания в Украине интересам обеспечения безопасности нашего государства, 12 марта правонарушитель принудительно возвращен на территорию Польши с запретом въезда в Украину сроком на три года», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Чернигове организаторов акции «Не плати за отопление» вызвали в СБУ.

Фото: пресс-служба СБУ