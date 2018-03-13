Сексуальная коллекция Ysya Minochkina осень-зима 2018

Автор: Кристина Рытикова

Не стоит лишний раз напоминать, что тенденции циклично возвращаются из года в год. Недели моды 2018 года показали наверняка: 80-е — новый плотно укрепившийся тренд. Широкие джинсы стиля mom стоит заменить полупрозрачными платьями с мелким леопардовым принтом и кислотными пиджаками.

Такую коллекцию показала Яся Миночкина в своем показе на MBFW Russia. Основные образы представлены в довольно темных тонах. Модели выходили на подиум в теплой цветовой гамме от коричневого до желтого. Вечерние золотые платья с плечиками, животный и этнический принты, а также легкие прозрачные ткани — именно так дизайнер предлагает встретить грядущие сезоны. Среди акцентов: ярко-розовые пиджаки и облегающие платья оттенка аквамарин с фиолетовыми нашивными цветами.

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Все образы подойдут для вечернего выхода. Обилие блесток и приталенные силуэты едва ли станут удачным решением для дневной прогулки. Яся Миночкина добавила моделям высокие хвосты с голивудской волной и моносерьгу, которая успешно дополняла голую шею. Некоторые платья шли в тандеме с резиновыми сапогами. Как отметил сам дизайнер в интервью, резиновые сапоги — это удобно, стильно, а также они прекрасно подходят юбкам в пол.

Основной нитью коллекции является этнический принт. Почти на всех платьях блистали коричневые и золотые ажурные круги, выполненные в восточном стиле. На поклон Яся Миночкина вышла в юбке-карандаше и пиджаке того же принта. Также среди явных особенностей — животная расцветка. Многие платья были усеяны мелким серым леопардом. Единственный брючный костюм на показе, ярко выделившийся среди остальных образов, был выполнен в светлом змеином принте.

В интервью Яся Миночкина отметила, что самое важное слово, раскрывающее коллекцию — «сексуальность». В сравнении с коллекцией Ready-To-Wear осень-зима прошлого года, образы холодных сезонов 2018 становятся менее красочными. Эластичные гольфы сменяются черными колготами, яркий желтый цвет перетекает в тяжелый золотой, а геометрия уступает место этнической круглой расцветки.

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