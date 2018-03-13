Signals – интересный проект, на который стоит обратить внимание

Скорее всего уже каждый слышал о том, что криптовалюты сейчас на пике популярности. И это неудивительно. Большие инвестиции и поддержка людей делают подобные сферы очень популярными.

Заметно отличается от остальных проектов Signals. Он построен таким образом, что человеку легко пользоваться сервисом. Добиться этого разработчики смогли благодаря удобному и интуитивно понятному интерфейсу площадки. Это не только смотрится красиво, современно, самое главное что подобный дизайн и функционал экономит время тех кто только пришел и приспосабливается.

Собственные токены

Создатели приняли решение разработать свою личную валюту, получившую название – SGN. Стоимость на сегодняшний день составляет 0,2$ за токен.

Получить эти токены можно двумя способами: или купить, или заработать. Купить можно сделав инвестицию в проект, взамен получив токены.

Есть также возможность получать бонусы, то есть скидки на инвестиции. Первый кто воспользуется этим получит скидку в размере 15% от той суммы, которую он вносит. Дальнейшие инвестиции будут оценены в меньший размер бонуса. На оставшиеся токены бонус распространяться не будет. Заработать же можно токены участвуя в компании Баунти. Она направлена на возможность получить токены SGN не вложив ни цента. Конечно суммы здесь меньше. Задания предоставляются разные и одновременно простые, поэтому сложности в их выполнении не должно возникнуть. А если это произойдет на помощь придет техническая поддержка.

Покупка внутри самой системы возможна только за счет валюты SNG токенов. В целях увеличения стоимости SGN создатели проекта приняли решение уничтожить оставшиеся после покупок токены, а также небольшую часть внутри системы.

Не все токены проекта будут проданы. Вот небольшой отчет:

50% токенов будут доступны для покупателей на ICO

20% зарезервированы для выплат разработчикам

18% в резерве для поддержания проекта

10% партнерам

2% будут отданы участникам Bounty программы

Разработчики

Разработка проекта началась с уже имеющегося у создателей фреймворка, то есть попросту программы. Решив сделать что-то новое они начали модернизировать ее, что в конечном счете привело их к тому, что мы сейчас с вами видим.

Саму суть проекта можно описать в следующем: 1) производим выбор данных, после чего эта информация будет подвержена анализу; 2) выбираем один из нескольких индикаторов; 3) сложить из тех данных что получились стратегию. Индикаторов множество, занимаются разными задачами, например отправлять сигналы, отслеживать тенденции, отправлять сигналы и тому подобное.

Использовать эту площадку также стоит потому, что она предоставляет возможность тестировать модель, созданную человеком. Это позволит в закрытых условиях выявить недочеты, ошибки и вовремя их исправить.

Приятным моментом является то, что разработчики создали программу с открытым исходным кодом для трейдеров. Безопасность так же учитывалась и о ней не стоит даже вспоминать благодаря тому, что важные данные шифруются и хранятся на вашем устройстве. Связь с облаком будет держать вас в курсе всего. Имеется также возможность получать постоянные уведомления на свой телефон в подходящее, например для трейда, время.

Первая стадия Signals прошла успешно. Было продано почти 2,000,000 миллиона токенов, а прибыль составила 500,000$. Теперь начинается вторая, основная для ICO стадия. В этот период токены могут получить даже те, кто не хочет вносить деньги.

Выпуск проекта в alpha версию планируется перед ICO, что начнется 12 марту 2018 года.

Если вас заинтересовала данная площадка можете обратиться за полной официальной документацией.

Ознакомиться с проектом вы можете на официальном сайте:

Социальные сети проекта: