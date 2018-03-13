Скандал в киевском детском саду: воспитанники голодают

Как стало известно представителям СМИ, на данный момент медсестру, которая сообщила о недостаточном питании детей, собираются уволить.Скандал заключается в том, что с подачи руководства одного из детских садов Киева, воспитанникам намерено урезали около пятидесяти процентов дневного рациона.Министерство образования уже объявило о экстренном собрании, на которое будут приглашены родителей детей этого дошкольного учреждения.При этом медсестру, добившуюся резонанса, на эту встречу осознанно не приглашают, дабы не дать ей возможность рассказать о реальном положении вещей.