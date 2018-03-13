Следователи назвали причину взрыва в петербургской девятиэтажке

Петербургский следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, — по факту взрыва в девятиэтажном жилом доме №219 на проспекте Народного Ополчения. Причиной ЧП, судя по всему, стала утечка бытового газа, количество пострадавших уточняется, передает «Фонтанка».

По словам главы администрации Красносельского района Санкт-Петербурга Виталия Черкашина, пострадали три человека. Один из них — 35-летний мужчина, как удалось узнать журналистам, доставлен в ожоговый центр НИИ Джанелидзе с травмами средней степени тяжести. Спасатели же сообщили о двух пострадавших, которых врачи отпустили домой после осмотра.

"Срочно!" В Санкт-Петербурге прогремел взрыв в жилом доме на проспекте Народного Ополчения.... pic.twitter.com/i1meBP2afB

— Press Focus (@Press_Focusnik) 13 марта 2018 г.

«По предварительным данным, в районе верхних этажей произошел взрыв бытового газа, в результате чего несколько человек получили повреждения различной степени тяжести. Количество пострадавших будет уточняться», – говорится в сообщении городского следственного управления СКР.

В городском комитете по энергетике уточнили, что жильцы дома заключили договор на обслуживание внутридомового оборудования с компанией «Универсалгазсервис», созданной минувшей осенью и взявшей на себя бывших клиентов Балтийской газовой компании.

Спасатели проводят проверку целостности конструкций в третьем подъезде, где расположены пострадавшие от взрыва квартиры, чтобы туда могла войти и работать следственная группа. Дом отключен от газо- и электроснабжения. Поисковые работы на месте взрыва завершены, возникшее после взрыва возгорание ликвидировано.

Управление информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу уточнило, что «в результате взрыва произошло падение наружных стен на 8 и 9 этажах, происходило горение внутри на площади 10 кв. метров», из дома были эвакуированы 82 человека, включая шестерых лежачих больных (их временно разместили в лечебном учреждении.