Слуцкий допустил ужесточение антироссийской риторики после отставки Тиллерсона

Назначение на должность главы Госдепартамента США экс-директора ЦРУ Майкла Помпео может привести к усилению антироссийской риторики в американской внешней политике, отметил председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Вместе с тем парламентарий подчеркнул, что вопрос смены госсекретаря является исключительно внутренним делом Соединённых Штатов, передаёт пресс-служба депутата.

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«При нынешнем предельно низком уровне российско-американских отношений, когда задан общий негативный тренд, сложно делать прогнозы относительно их дальнейшего развития в зависимости от той или иной фигуры во главе американской дипломатии», — сказал глава международного Комитета Госдумы.

Вместе с тем Слуцкий напомнил о прежних резких заявлениях Помпео относительно «российского вмешательства» в выборы президента США, что может стать одним из факторов повышения антироссийской риторики во внешней политике Вашингтона.

Однако официальная Москва «надеется на взвешенный подход США в решении ключевых вопросов международной повестки без нагнетания антироссийской истерии», заключил законодатель.

Ранее, во вторник, президент США Дональд Трамп написал в Twitter об увольнении Рекса Тиллерсона с должности госсекретаря США и выдвижении кандидатуры Майкла Помпео на вакантную позицию.

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