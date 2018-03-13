Смертельный «Йеллоустоун» под Антарктидой готовит Всемирный потоп – НАСА  

Новости науки сегодня, 13.03.2018: ученые НАСА обнаружили под Антарктидой смертельный «Йеллоустоун», который приведет к Всемирному потопу.

Американское научное ведомство сообщает о последних изучениях, связанных с Антарктидой. Как показывают результаты наблюдений, лед Антарктиды скрывает мощный супервулкан «Йеллоустоун», который станет причиной ужасной катастрофы.

Исследовательская группа обнаружила на западе Антарктиды, в районе Земли Мэри Бэрд подземный вулкан, сравнимый с Йеллоустоуном, подтверждением этому является геотермальный источник, благодаря которому возникают настоящие озера и реки подо льдом.

Геотермальный источник – часть супервулкана, который выводит горячий материал из недр Земли на поверхность. Некоторые специалисты уверяют, что скоро магматическое озеро растопит лед Антарктиды.