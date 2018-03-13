СМИ: Палата представителей США не нашла доказательств сговора РФ и Трампа

Комитет по разведке палаты представителей США не нашел доказательств сговора между предвыборной командой Дональда Трампа и Россией. Об этом сообщает газета The Hill со ссылкой на конгрессмена Майка Конуэя.

По его словам, комитет не нашел свидетельств сговора. При этом Конуэй отметил, что речь может идти о «не очень верных оценках» и «неуместных встречах».

Конгрессмен сообщил, что во вторник черновой вариант доклада по итогам расследования насчитывает около 150 страниц и будет представлен на рассмотрение членов комитета от Демократической партии. Конуэй заявил, что республиканцы в комитете не смогли прийти к выводу о том, что российская сторона хотела помочь Трампу. При этом он отметил, что представители демократов могут внести существенные правки.

При этом Конуэй заявил, что в нем будет подтверждено, что Россия якобы пыталась внести разногласия в ход президентской гонки. Также будет в нем описание связи между досье на Трампа и кампанией Хиллари Клинтон.