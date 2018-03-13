СМИ предрекли предъявление Савченко обвинений в подготовке военного переворота

Депутата Верховной Рады Украины Надежду Савченко собираются обвинить в подготовке военного переворота, сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на знакомые с делом источники.

Следователи якобы выяснили, что Савченко полгода назад обсуждала с высокопоставленными офицерами Минобороны возможный переворот. С доставкой оружия для заговорщиков помог депутат и руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан, согласившийся участвовать в перевороте, утверждают источники.

«В общих чертах подобная версия и будет вскоре озвучена следствием. Но, естественно, официальные лица будут утверждать, что это не военные навели Савченко на мысль об организации восстания в Киеве, а она убеждала военных принять в этом участие, фактически завербовав их», — добавил источник.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Лученко сообщал, что СБУ вызвала Савченко на допрос по делу Рубана. Позднее депутат Верховной Рады Андрей Тетерук высказал предположение, что она бежала в Россию.