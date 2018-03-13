СМИ узнали о планах Собчак и Гудкова возглавить новую партию

Бывший депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков и кандидат в президенты РФ от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак решили основать и возглавить новую политическую партию. Они намерены объявить о ее создании послезавтра, 15 марта, пишут «Ведомости».

Предполагается, что это объявление будет сделано на предвыборной встрече в клубе Adrenaline Stadium. Эту информацию подтвердил РБК источник, близкий к Гудкову, а другой источник, осведомленный о работе штаба Собчак, утверждает, что ее переговоры с депутатом велись с начала нынешнего года.

Предполагается, что новая политическая сила возникнет на базе партии «Гражданская инициатива». «Есть структура, есть юридическое лицо, и через определенное время пройдет съезд, и у партии будет новое название», — уточнил собеседник издания в штабе Собчак.

По его данным, на первом этапе они с Гудковым станут сопредседателями, а действующий председатель «Гражданской инициативы» Андрей Нечаев уйдет со своего поста и станет членом политсовета обновленной партии. Она будет принимать участие в выборах всех уровней, включая думские выборы 2021 года.