СМИ узнали о подготовке кибератаки в ответ на отравление Скрипаля

Правительство Великобритании рассматривает кибератаку в качестве возможного ответа на отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором обвиняют Россию. Такой вариант, в частности, допускает министр внутренних дел страны Эмбер Радд, пишет газета The Times. Ее источник в правительстве подтвердил, что хакерская атака действительно представляется «наиболее приемлемым вариантом ответа».

Она может быть направлена против правительственных сайтов или порталов, которые «распространяют фейковые новости» (а также, по мнению самой The Times, сайтов «фабрики троллей», которой приписывается вмешательство в выборы президента США и референдум по Brexit).

Глава британского правительства Тереза Мэй накануне выступила в парламенте с заявлением о «высокой вероятности» причастности Москвы к отравлению Скрипаля и его дочери. Премьер-министр потребовала от российской стороны разъяснений, дав срок до сегодняшнего вечера. В противном случае, по ее словам, Лондон будет расценивать использование нервно-паралитического газа в отношении экс-сотрудника ГРУ как «незаконное применение силы» на своей территории.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала происходящее «очередной информационно-политической кампанией, основанной на провокации», и посоветовала Лондону перед предъявлением подобного рода обвинений рассказать, «чем закончились предыдущие дела про Литвиненко, Березовского, Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле».

Напомним, Скрипаль, до 1999 года служивший в главном разведывательном управлении российского Генштаба, был осужден в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, а затем отпущен на свободу в рамках обмена на раскрытых в США российских агентов и выслан из страны. Вечером 4 марта их вместе с дочерью обнаружили лежащими на уличной скамейке в британском Солсбери в бессознательном состоянии. В настоящее время пострадавшие находятся в больнице, их состояние оценивается как стабильно тяжелое.