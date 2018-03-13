СМИ узнали о российских долгах умершего в Лондоне соратника Березовского

Скончавшийся сегодня в Лондоне соратник Бориса Березовского, бывший топ-менеджер авиакомпании «Аэрофлот» Николай Глушков остался должен российским кредиторам около 10 млрд рублей, и эти долги могут перейти к его правопреемникам, передает РИА Новости со ссылкой на осведомленный о ситуации источник.

По его словам, «после получения достоверных сведений о смерти должника судебный пристав заменит его на правопреемника, если такой объявится, и этот человек должен будет исполнить решение суда в полной мере». О смерти Глушкова сегодня сообщил в своем Facebook владелец газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев.

Судя по данным на сайте Федеральной службы судебных приставов РФ, около года назад Савеловский суд обязал Глушкова выплатить 7,4 млрд рублей компенсации за совершенные им финансовые преступления — в частности, хищение 122 млн долларов у «Аэрофлота». За это преступление соратник Березовского был заочно приговорен в России к восьми годам колонии. В 2011 году Головинский суд Москвы в этой же связи постановил взыскать с Глушкова еще 2 млрд рублей.

Таким образом, за экс-топ-менеджером «Аэрофлота» числится в общей сложности более 9,66 млрд рублей задолженности. Следователи считают, что в 1990-х годах Борис Березовский внедрил в руководство авиакомпании «своих» людей, чтобы с их помощью проводить выгодные для себя решения, и Глушков был в их числе наряду с заместителем гендиректора по коммерческим вопросом Александрм Красненкером. Они добились размещения средств «Аэрофлота» в подконтрольных Березовскому швейцарских фирмах, откуда были похищены более 200 млн долларов.

Дело о злоупотреблениях в «Аэрофлоте» было возбуждено Генеральной прокуратурой в 1999 году, его фигурантами стали Березовский, Глушков и Красненкер. С первого вскоре были сняты обвинения, а двоих оставшихся приговорили к условным срокам. В 2010 году Глушкову дали политическое убежище в Великобритании.