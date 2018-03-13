СМИ узнали об аресте бывшего начальника МУРа за коррупцию

Генерал-майор полиции Виктор Трутнев, до отставки возглавлявший УВД трех округов столицы и Московский уголовный розыск, взят под стражу по обвинению в посредничестве во взяточничестве. Об этом удалось узнать «Коммерсанту».

По информации издания, Военное следственное управление СКР по Москве заподозрило генерал в причастности к вымогательству взятки в начале 2018 года. Дома у Трутнева был проведен обыск, а его самого несколько раз допрашивали. Затем генерал попал в больницу, и после выписки ему были предъявлены обвинения в посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере.

Следователи считают, что в 2017 году входе проверки АО «Научно-исследовательский технологический институт им. П. И. Снегирева» сотрудники ФСБ обнаружили связанные с оформлением сотрудников нарушения. Сотрудники службы предложили директору НИТИ Игорю Григорьеву заплатить за каждое нарушение несколько миллионов рублей, и не дать делу хода. В противном случае, он рисковал стать фигурантом дела о мошенничестве или растрате.

Григорьев обратился в управление собственной безопасности ФСБ. Позднее он передал три миллиона рублей заместителю начальника 7-го межрайонного управления УФСБ полковнику Алексею Круглову под контролем ФСБ. Фигурантами этого дела стали также начальник отделения УФСБ по городу Балашихе Денис Семенов, оперативники Роман Надеждин, Алексей Винокуров и награжденный многочисленными госнаградами Артур Юсуфов.

Задержанные дали показания против Трутнева, который выступал в этом деле в роли посредника.