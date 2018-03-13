Собчак назвала аннексированный Крым главной проблемой России

Кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак во время теледебатов на российском телевидении заявила, что Крым является огромной проблемой, из-за которой у России все беды.

Собчак добавила, что решение этой проблемы может растянуться на многие годы: «Еще моим детям предстоит ее решать, крымскую проблему, из-за которой у нас сегодня и санкции, и все беды, и огромное количество проблем со всем миром. Это большая проблема».

При этом она прокомментировала свою недавнюю попытку поехать в аннексированный Крым. Собчак уточнила, что она намеревалась поехать на полуостров с гуманитарной миссией, а не для проведения предвыборной агитации. Она добавила: «Это ложь. Я не собираюсь там вести агитацию, я никогда не собиралась. Я уже сделала несколько заявлений, говоря о том, что я хочу поехать туда с гуманитарной миссией. Друзья, не слушайте ложь, пожалуйста».