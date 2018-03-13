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Собчак назвала Крым источником всех бед и проблем России


Добавлено: 13 мар 2018 в 12:00, Категория: Новости на сегодня
Собчак назвала Крым источником всех бед и проблем России

Кандидат в президенты РФ от политической партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак в ходе предвыборных дебатов на Первом канале прокомментировала свое намерение посетить Крым и отвергла предположения о том, что собиралась проводить там агитацию.

«Друзья, не слушайте ложь, пожалуйста. Я не собиралась агитировать в Крыму, но ко мне поступают тысячи обращений от крымских татар, от людей, которые потеряли там собственность, и я собиралась поехать в Крым с гуманитарной миссией», — цитирует Собчак РИА Новости.

По ее словам, Крым представляет собой «огромную проблему», решать которую придется даже ее детям, и источник «всех бед» и «огромного количества проблем со всем миром».

Напомним, ранее Ксения Собчак заявила, что подала в украинское посольство запрос на посещение Крыма с заездом через территорию Украины. Она обещала, что в случае отказа не поедет на полуостров.

Глава МИД Украины Павел Климкин назвал просьбу кандидата в президенты РФ «политической шизофренией», поскольку расценил ее как попытку «законного въезда для ведения нелегитимной кампании».

В результате украинская сторона заявила, что решение о том, впускать Собчак на территорию страны или нет, будут принимать непосредственно сотрудники пограничной службы, когда политик прибудет на контрольно-пропускной пункт.

Со своей стороны вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский заявил, что жители полуострова не нуждаются в «гуманитарной миссии» Ксении Собчак. «Гуманитарная миссия, наверное, требуется самой заявительнице, а никак не республике Крым, которая интенсивно развивается и по уровню социального самочувствия населения, по уровню развития и темпов развития на сегодня находится в лидерах на территории Российской Федерации», — прокомментировал он желание кандидата в президенты РФ посетить полуостров.



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Добавлено: 13 мар 2018 в 12:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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