Сотрудникам прокуратуры пересчитают должностные оклады

С 13 марта в силу вступило постановление Правительства, установившее новые должностные оклады прокурорских работников. Прежние оклады утратили силу.

Так, зарплата советника или старшего помощника генпрокурора России составит 86 процентов от заработка первого заместителя главного прокурора страны. Ранее их оклад определялся в диапазоне от 84 до 86 процентов. Вместе с тем прокурор по Москве, Санкт-Петербургу и областям будет получать зарплату в размере 87 процентов от оклада первого заместителя прокурора, тогда ранее он мог получить от 85 до 87 процентов.

Также постановлением пересмотрены оклады научных и педагогических работников научных и образовательных организаций прокуратуры. Для них зарплаты также установлены на уровне верхних планок ранее действовавших диапазонов.

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