Спецборт МЧС доставил детей из Ростова в Петербург на лечение

Спецборт МЧС РФ доставил четырех детей из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург на лечение.

Об этом во вторник сообщает пресс-служба ГУМЧС по Петербургу. Как отметили в ведомстве, три мальчика и одна девочка, каждому из которых всего несколько месяцев, в настоящее время нуждаются в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медпомощи. По прибытии в Пулково детей и тех, кто их сопровождает, незамедлительно на реанимобилях отвезли в Национальный медицинский исследовательский центр им. Алмазова.