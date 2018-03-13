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Спортивные будни Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа: "Утренняя пробежка на лыжах – это прекрасно"


Добавлено: 13 мар 2018 в 19:30, Категория: Шоу-бизнес
Спортивные будни Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа: "Утренняя пробежка на лыжах – это прекрасно"

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас

48-летняя Кэтрин Зета-Джонс и 73-летний Майкл Дуглас не привыкли сидеть на месте: между съемками и светскими мероприятиями пара путешествует по миру, а если даже никуда и не улетает, то точно не проводит дни за просмотром ТВ-шоу. Взять хотя бы последнюю публикацию Зеты-Джонс в Instagram.

Утренняя пробежка на лыжах — это прекрасно,

— поделилась подробностями жизни вне камер актриса, подкрепив свои слова фотографией, на которой она была запечатлена с супругом.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас

Зета-Джонс, стоит отметить, — большая поклонница спорта. Однако изматывающие тренировки — это не про нее. Кэтрин предпочитает следить за фигурой, получая удовольствие от процесса:

Я люблю миксовать. Чередую ходьбу с плаванием и занятиями в тренажерном зале. А еще поддерживать тело в тонусе мне помогают танцы, велопрогулки и теннис. В те дни, когда мне не удается сходить на фитнес или погода не позволяет заняться спортом на улице, я всегда могу сделать пару-тройку упражнений дома.И не стоит забывать о питании. Я отказалась от алкоголя, пью много воды, но не сижу на строгих диетах.

Но, конечно, никто не отменял баночки с волшебным зельем — таких у Кэтрин предостаточно. Некоторое время назад она поделилась фотографией своей полочки в ванной комнате, на которой, по подсчетам журналистов Daily Mail, стояли кремы и сыворотки на 2600 долларов.

Самым дорогим бьюти-продуктом Зеты-Джонс оказался крем для шеи и зоны декольте Le Metier de Beaute, стоимость которого составляет 450 долларов. На той же полочке особо внимательные разглядели увлажняющий крем Natura Bisse Diamond Extreme за 355 долларов, в состав которого входит экстракт артемии салимы — разновидности морских креветок.

Когда я была ребенком, мама сказала мне: "Всегда выгляди на все сто, потому что ты никогда не знаешь, когда можешь встретиться с президентом США".

— вспоминает актриса, которая, как мы видим, неизменно придерживается совета матери.



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Добавлено: 13 мар 2018 в 19:30, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: spletnik

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