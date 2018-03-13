Типичная Украина: «Активисты» напали на чиновника в его кабинете (ВИДЕО 18+)

В Мелитополе произошел скандал. «Активисты» пришли на прием к начальнику департамента образования Игорю Елисееву с претензией, что дети в детсаду отравились маслом.

В подтверждение своих слов они показали заключение экспертов, что «масло», которым кормят детсадовских детей — чистый маргарин.

Елисеев заявил, что продукт изъят и делом занимается специальная комиссия и что нужно ожидать результатов около месяца. «Активисты» в балаклавах заявили, что ждать не собираются, схватили чиновника и пытались накормить его этим «маслом».

Елисеев, в свою очередь, пообещал им встретиться в суде.