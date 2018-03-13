Трагедия в рядах ВСУ: украинская армия вновь понесла небоевые потери

В ночь на тринадцатое марта на военном полигоне Широкий Лан погиб украинский военнослужащий. Такой информацией делится пресс-офицер 92-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Кристина Вдовиченко.Отмечается, что в результате нарушений правил безопасности вспыхнул пожар. Погиб один боец ВСУ, еще семь человек получили ранения различной степени тяжести.Спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко заявил, что пожар возник из-за неосторожного обращения одного из военнослужащих с горюче-смазочными материалами в палаточном городке. Компетентные органы продолжают устанавливать обстоятельства случившегося.