Трамп «снял» Тиллерсона с поста Госсекретаря, выражая благодарность

Американский президент выразил свою благодарность Тиллерсону и обозначил, что Помпео на своём новом посту «проделает фантастическую работу». Соответствующая информация появилась на странице Трампа в Еwitter.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 марта 2018 г.

Тем временем главой ЦРУ назначили Джину Хаспел, которая до этого была заместителем Помпео.

