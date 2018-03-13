Трамп: Тиллерсон после отставки станет «намного счастливее»

Президент США Дональд Трамп, который ранее во вторник уволил Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря, заявил, что это позволит бывшему главе Госдепа стать «намного счастливее».

Такое мнение американский лидер высказал, выступая в Сан-Диего.

«Я думаю, что Рекс теперь будет намного счастливее», - заявил он, в частности, комментируя отставку Тиллерсона.

При этом Трамп поблагодарил Тиллерсона за проделанную работу, и выразил уверенность в том, что глава ЦРУ Майк Помпео, который сменит его на посту главы Госдепартамента, будет «фантастически» выполнять свои обязанности.