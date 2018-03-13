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Трамп уволил главу Госдепа Рекса Тиллерсона


Добавлено: 13 мар 2018 в 16:14, Категория: Новости на сегодня
Трамп уволил главу Госдепа Рекса Тиллерсона

Президент США Дональд Трамп отправил госсекретаря Рекса Тиллерсона в отставку. Об этом американский лидер сообщил в своем твиттере.

Американский лидер поблагодарил Тиллерсона за его работу на посту главы внешнеполитического ведомства. «Майк Помпео, директор ЦРУ, станет новым госсекретарем. Он отлично справится с этой работой! Спасибо Рексу Тиллерсону за службу!» — говорится в сообщении Трампа.

Новым главой Госдепа назначен директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майк Помпео. Его кандидатуру после внесения президентом страны должен утвердить конгресс.

Представляя Помпео в качестве нового главы ЦРУ, Трамп напомнил, что он с отличием окончил Вест-Пойнт и Гарвардскую юридическую школу, имеет опыт службы в армии и работу в Палате представителей США.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 марта 2018 г.

Руководителем ЦРУ, в свою очередь, станет Джина Хаспел. Впервые в истории спецслужбы ее возглавит женщина.

Хаспел работает в Центральном разведывательном управлении с 1985 года. В феврале Трамп назначил ее заместителем директора спецслужбы, и она стала второй по счету женщиной в истории ЦРУ, занявшей этот пост (после Аврил Хейнс, назначенной замглавы управления в 2013 году решением тогдашнего президента США Барака Обамы).

Конгрессмены убеждали Трампа пересмотреть решение о назначении Хаспел замруководителя ЦРУ: в ее послужном списке есть крайне неоднозначные страницы, связанные с подозрениями в уничтожении видеозаписей пыток задержанных. Сообщается, что в начале 2000-х годов Хаспел управляла одной из тайных тюрем Центрального разведывательного управления, находившейся в Таиланде.



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Добавлено: 13 мар 2018 в 16:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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