Трамп уволил главу Госдепа Рекса Тиллерсона

Президент США Дональд Трамп отправил госсекретаря Рекса Тиллерсона в отставку. Об этом американский лидер сообщил в своем твиттере.
Американский лидер поблагодарил Тиллерсона за его работу на посту главы внешнеполитического ведомства. «Майк Помпео, директор ЦРУ, станет новым госсекретарем. Он отлично справится с этой работой! Спасибо Рексу Тиллерсону за службу!» — говорится в сообщении Трампа.
Новым главой Госдепа назначен директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майк Помпео. Его кандидатуру после внесения президентом страны должен утвердить конгресс.
Представляя Помпео в качестве нового главы ЦРУ, Трамп напомнил, что он с отличием окончил Вест-Пойнт и Гарвардскую юридическую школу, имеет опыт службы в армии и работу в Палате представителей США.
Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 марта 2018 г.
Руководителем ЦРУ, в свою очередь, станет Джина Хаспел. Впервые в истории спецслужбы ее возглавит женщина.
Хаспел работает в Центральном разведывательном управлении с 1985 года. В феврале Трамп назначил ее заместителем директора спецслужбы, и она стала второй по счету женщиной в истории ЦРУ, занявшей этот пост (после Аврил Хейнс, назначенной замглавы управления в 2013 году решением тогдашнего президента США Барака Обамы).
Конгрессмены убеждали Трампа пересмотреть решение о назначении Хаспел замруководителя ЦРУ: в ее послужном списке есть крайне неоднозначные страницы, связанные с подозрениями в уничтожении видеозаписей пыток задержанных. Сообщается, что в начале 2000-х годов Хаспел управляла одной из тайных тюрем Центрального разведывательного управления, находившейся в Таиланде.