Трамп уволил госсекретаря Рекса Тиллерсона

Рекс Тиллерсон уволен с поста госсекретаря США, на его место будет назначен Майкл Помпео.Помпео до сегодняшнего дня являлся директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Об этом объявил во вторник в своем Twitter президент США Дональд Трамп."Директор ЦРУ Майкл Помпео станет нашим новым госсекретарем. Работать он будет фантастически! Благодарю Рекса Тиллерсона за работу", - написал, в частности, руководитель американской администрации.Кандидатура Помпео теперь должна быть утверждена Сенатом Конгресса США, напоминает ТАСС.