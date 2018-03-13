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Умер Олег Табаков: как скорбят и вспоминают актера звезды


Добавлено: 13 мар 2018 в 06:56, Категория: Шоу-бизнес
Умер Олег Табаков: как скорбят и вспоминают актера звезды

Пресс-служба МХТ им. Чехова и «Табакерки» сообщила о смерти художественного руководителя двух театров, актера, режиссера, педагога, народного артиста СССР Олега Табакова. Он скончался на 83 году. У актера обнаружили сепсис. Многие звезды российской сцены выразили соболезнования семье Табакова и поделились воспоминаниями о нем.

«Как-то все мы надеялись, что выкарабкается, что та жизненная энергия, которая наполняла каждый кадр его актерского существования, чудесным образом вытянет его из тяжелой болезни. Не случилось. Ушел от нас наш Марк Твен, наш Обломов, Николай Ростов, Людовик из «Мушкетеров», Мисс Эндрю из «Мэри Поппинс», Кот Матроскин наш ушел! Конечно, можно пересматривать бесконечно эти роли – гениальное не надоедает – но безвозвратно ушло ощущение, что можно сходить в театр на Табакова, сверить часы с его талантом. Спасибо, Олег Павлович, что были с нами. Самые глубокие соболезнования всей прекрасной талантливой семье великого актера.» говорит Максим Галкин.

«Светлая память, гений, роли ваши бессмертны, вклад в русскую культуру бесценен.» — пишет Кристина Орбакайте.

«Ушел Олег Павлович… Светлая память… Соболезнования близким и любящим Олега Павловича… Мой ректор. Спасибо Вам, что приняли меня в Школу-Студию… Мы играем «Любовные письма» с Екатериной Климовой, которые играли Вы с Мариной Яковлевой… и «Скамейку» с Ириной Апексимовой. Когда-то она игралась Вами впервые во МХАТе с Татьяной Дорониной… Жаль, что никогда не удастся сыграть их Вам… А так мечталось… Хотя… Может теперь вы их и увидите… И улыбнетесь… Светлая память..!» — благодарит Табакова Гоша Куценко.

«Оторвешься, подхватит ветер, где упадешь, чем станешь…» Олег Павлович Табаков, СПАСИБО! Вечная память.» говорит Марина Александрова.

Вячеслав Манучаров: «Только что стало известно, что не стало Олега Павловича Табакова, выдающегося артиста, театрального реформатора, педагога и человека с большой буквы! Это огромная утрата для нашей страны, для всего нашего театрального сообщества. Семья и коллеги из Московского Художественного театра и «Табакерки», примите самые искренние соболезнование. Царство Небесное, и вечная память.»

О смерти актера также высказались Екатерина Волкова, Рената Литвинова, Алена Долецкая, Максим Матвеев, Валерия, Максим Виторган и Сергей Безруков.



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Добавлено: 13 мар 2018 в 06:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: starslife

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