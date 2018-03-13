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Умер основатель Givenchy Юбер де Живанши


Добавлено: 13 мар 2018 в 06:56, Категория: Шоу-бизнес
Умер основатель Givenchy Юбер де Живанши

Французский модельер и основатель модного дома Givenchy Юбер Джеймс Марсель Таффен де Живанши скончался на 92 году жизни.

По словам близких Живанши, легендарный модельер скончался в минувшую субботу у себя дома во сне. «Месье Живанши умер во сне, 10 марта 2018 года. Его племянники и племянницы и их дети разделили эту боль,» — говорится в официальном заявлении Живанши, модельера Филиппа Вене, который добавил, что похороны Юбера пройдут в узком кругу.

Родственники автора того самого черного платья Одри Хепберн из фильма «Завтрак у Тиффани» попросили поклонников, которые хотят почтить память модельера, вместо покупки цветов сделать пожертвование в фонд UNICEF.

Маркиз Юбер Джеймс Марсель Таффен де Живанши родился 21 февраля 1927 году в Бове. До Второй мировой войны он учился в Париже в Школе изящных искусств. Когда немецкие войска вошли в столицу Франции, Юбер покинул город. Вернулся он в Париж уже после войны.

Когда Юберу де Жиаванши было 25 лет, он основал свой модный дом в 1952 году, а покинул в 1995-м, продав его за семь лет до этого холдингу LVMH. Кроме Одри Хепберн в поклонниках творчества модельера числились Жаклин Кеннеди-Онассис, Грейс Келли, Глория Гиннесс и герцогиня Виндзорская.



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Добавлено: 13 мар 2018 в 06:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: starslife

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