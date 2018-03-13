В Анапе построят технополис для воспитания военной элиты

В Анапе появится военный инновационный технополис «Эра». Концепция его создания предусматривает разработку новейших технологий и воспитание высококвалифицированных кадров для предприятий Военно-промышленного комплекса (ВПК) и военных научно-исследовательских институтов (НИИ). Макет технополиса был представлен президенту РФ Владимиру Путину в начале 2018 года, сообщает РБК.

В соответствии с концепцией, поступившей в распоряжение издания, технополис станет специализированным научно-исследовательским и производственным комплексом со своими лабораториями и инжиниринговыми центрами. «Эра» будет разделена на несколько кластеров. По задумке, в технополисе от «идеи до образца» будет разрабатываться продукция для российского ВПК.

Поскольку средний возраст работников российского ВПК, по данным некоторых экспертов, составляет более 50 лет, а из 1300 предприятий отрасли половина испытывает кадровый голод, в технополисе будет создана школа-лагерь для одаренных детей, которых воспитают «в духе патриотизма» и подготовят к обучению в вузах по связанным с укреплением обороны специальностям.

В «Эру» привлекут молодых ученых, специалистов ВПК, курсантов и студентов. В технополисе будут созданы четыре сводные научные роты.

«Студенты выпускных курсов, изъявившие желание пройти службу по призыву в научной роте, могут проводить на базе технополиса научные исследования по приоритетным темам дипломных работ и магистерских диссертаций, согласованным образовательными организациями и экспертами технополиса», — говорится в концепции.

Финансироваться технополис будет за счет и в пределах бюджетных ассигнований, обеспечивающих деятельность Минобороны. С 2019 по 2020 годы будет создан специальный Фонд развития технополиса, который будет заниматься изысканием и привлечением дополнительных средств под управлением наблюдательного совета.

Развитие «Эры» предусматривает два периода. Первый этап рассчитан до конца 2018 года — будут сформированы органы управления, утвержден кадровый состав и определены направления перспективных разработок.

В ходе второго этапа, с 2019 по 2020 годы, в технополисе будут размещены представители предприятий ВПК и госкорпораций, а также создан Фонд развития технополиса.