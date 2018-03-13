В Центральном военно-морском музее завершил работу I Межрегиональный молодежный форум акустической музыки «Чайка-2018»

В Центральном военно-морском музее (ЦВММ) завершил работу I Межрегиональный молодежный форум акустической музыки «Чайка-2018», прошедший под девизом «Рождение новых звезд на музыкальном небосклоне».

Мероприятие проходило в течение двух дней на трех музыкальных площадках ЦВММ и стало пилотной встречей в рамках проекта «Развитие и поддержка авторского творчества» ассоциации «Опора», которая выступила учредителем форума. Наряду с ней в организации работы слета приняли участие представители ЦВММ и руководители творческих коллективов.

Целями и задачами форума стали формирование позитивного имиджа акустической музыки и авторской песни, поиск и поддержка новых творческих дарований в жанре акустической музыки и авторской песни, а также повышение профессионального уровня авторов и исполнителей и обмен опытом между участниками форума и представителями творческих сообществ.

Программа форума включала концерты, обучающие мастер-классы, необходимые для поддержки, развития и творческого роста участников.