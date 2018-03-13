В «деле Скрипаля» заподозрили украинский след

Член Комитета Госдумы по безопасности, экс-глава ФСБ Николай Ковалев во вторник не исключил наличие украинского следа в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

По его словам, нервно-паралитическое вещество из группы боевых газов под названием «Новичок», которым были отравлены шпион и его дочь, могло храниться на территории любой бывшей республики СССР, в том числе на Украине.

«С учетом того, что хранилось это все на территории республик бывшего Советского Союза, то тут, извините, не исключен и украинский след», — цитирует РИА «Новости» его слова.

По мнению депутата, покушение на Скрипаля нанесло РФ «абсолютный вред», а «выгодоприобретателями» в данной ситуации являются Британия, США и «косвенно Украина, потому что она заинтересована в том, чтобы показать Россию такой страной-агрессором».

Ковалев не исключил, что к отравлению Скрипаля могут быь причастны британские спецслужбы. «С учетом целой цепочки гибели предателей на территории Англии у меня создается впечатление — это моя версия, — что англичане, максимально использовав того или иного предателя в своих целях, приносят его в сакральную жертву. И говорят о том, что это Россия сделала», — сказал он.

В понедельник, 12 марта, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом из группы боевых газов под названием «Новичок», якобы разработанным в России. Британский премьер выдвинула Москве ультиматум с требованием немедленно дать подробные объяснения по возникшей ситуации.

После этого госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что вещество, которым был отравлен экс-полковник ГРУ, «очевидно пришло из России». «Оно нам известно, оно находится в небольших объемах у крайне узкого круга лиц», — сказал он.

Днём 13 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг любые предположения об участии российских представителей в деле об отравлении Скрипаля.

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