В Египте задержали банду торговцев человеческими органами

Египетские полицейские задержали в Каире группу из врачей и посредников, занимавшихся торговлей донорскими органами, об этом в понедельник со ссылкой на силовиков сообщил портал издания «Йоум 7».

В банду входило семь человек. Как рассказали журналистам полицейские, преступники склоняли малоимущих, беженцев и других нуждающихся в деньгах людей к продаже своих органов. При этом они принуждали своих жертв подписывать финансовые документы, чтобы они не смогли отказаться от пересадки органов или обратиться в полицию.

В феврале этого года египетские силовики также объявляли о задержании банды торговцев человеческими органами.

Как сообщали тогда местные СМИ, преступники через посредников находили нуждавшихся в деньгах «доноров», которых убеждали за 25 тысяч египетских фунтов (порядка 1,4 тысячи долларов США) продать свою почку. Затем «доноры» приезжали в Каир, где несколько дней жили на съемной квартире и сдавали анализы. Прием таких «пациентов» вела в своем частном кабинете одна из задержанных врачей. Затем «донора» перевозили в частную клинику, где привлеченный к деятельности банды хирург проводил операцию.

Как рассказали жертвы преступников, 5 тысяч фунтов (около 300 долларов) им выплачивали до операции, а остальные деньги можно было получить только после того, как находился следующий донор, поэтому бывших пациентов вынуждали искать новых пациентов «фабрики органов», в противном случае оплату за проданную почку они не получали.