В Германии умер «бухгалтер Освенцима»

Экс-член СС Оскар Грёнинг, известный как «бухгалтер Освенцима», умер на 97-м году жизни в больнице, сообщает Deutsche Welle.

В 2015 году Грёнинг был приговорен к четырем годам лишения свободы за соучастие в убийстве 300 тысяч человек. В ноябре 2017 года суд постановил, что несмотря на возраст, Грёнинг должен отправиться в тюрьму, однако в места лишения свободы так и не попал.

Оскар Грёнинг работал в концентрационном лагере Освенцим (Аушвиц) в 1942-1944 годах. В его обязанности входил сбор денег и ценностей убитых узников и их сортировка перед отправкой в Берлин.

В ходе судебного процесса Грёнинг признался в работе в Освенциме и заявил, что чувствует моральную вину за содеянное, однако отрицал личное участие в массовых убийствах.