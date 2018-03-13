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В ГПУ прокомментировали пожар на «Широком Лане»


Добавлено: 13 мар 2018 в 12:56, Категория: Новости на сегодня
В ГПУ прокомментировали пожар на «Широком Лане»

Военная прокуратура держит на контроле ход расследования пожара в воинской части Николаевской области, в результате которого погиб военнослужащий. Об этом в Facebook сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

«Из-за неосторожного обращения одного из военнослужащих с горюче-смазочными материалами в палаточном городке, где находились 15 военнослужащих, произошло возгорание палатки. Вследствие чрезвычайного происшествия один воин погиб и семеро получили ожоги различной степени тяжести», – написал он.

По факту уничтожения военного имущества, повлекшего тяжкие последствия, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 412 УК Украины. Военной прокуратурой гарнизона проводятся неотложные следственные действия.

Напомним, на полигоне «Широкий лан» в результате пожара погиб один военнослужащий, еще семеро пострадали.

Фото: УНИАН



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Добавлено: 13 мар 2018 в 12:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: sharij

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