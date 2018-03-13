В МИД России вызвали британского посла

МИД Российской Федерации вызвал посла Великобритании в России, заявили в российском ведомстве.

Такой шаг Москвы обусловлен прозвучавшими накануне обвинениями со стороны премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в причастности России к инциденту с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

По словам британского премьер-министра, отравляющее вещество, от которого пострадал Скрипаль и его дочь, разработано на территории России, сообщает ТАСС.

В связи с этим Александр Яковенко, посол РФ в Великобритании, был вызван в британское Министерство иностранных дел.

Сегодня Москва сделала официальный запрос Лондону по поводу доступа к веществу, которым предполагаемо был отравлен Скрипаль. Глава российской дипломатии Сергей Лавров сделал соответствующее заявление, сообщает РИА.