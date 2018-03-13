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В Нидерландах найдено таинственное кладбище римской эпохи


Добавлено: 13 мар 2018 в 12:41, Категория: Новости на сегодня
В Нидерландах найдено таинственное кладбище римской эпохи

В ходе археологической разведки перед строительством шоссе возле деревни Беммель в нидерландской провинции Гельдерланд ученые нашли кладбище, датируемое II – III веком нашей эры. Всего обнаружено 48 захоронений, некоторые из них содержат богатые погребальные приношения, которые позволяют ученым утверждать, что данное кладбище предназначалось для местной элиты.

Внешний вид кладбища в представлении художника. Илл.: Rijkswaterstaat

Раскопки проводились в феврале, но объявлено о них было только сейчас, чтобы не привлекать внимание нелегальных охотников за древностями. Захоронения располагаются на очень небольшой глубине, всего полметра от поверхности земли, тем не менее, они очень хорошо сохранились. Согласно римскому обычаю тех времен, тела умерших были кремированы, а пепел захоронен в погребальных урнах из туфа. Такие урны были найдены в шести могилах, причем в четырех они были совершенно не повреждены. Также в захоронениях присутствуют погребальные дары, причем они располагаются не просто в ямах рядом с погребением, а в особых камерах, обложенных камнем. Среди них такие предметы роскоши, как импортные расписные глиняные сосуды, тарелки и чаши, а также стеклянная и бронзовая посуда, фибулы, зеркала, ножницы и даже закупоренных флакон для парфюмерии с нетронутым содержимым. Такие предметы типичны для захоронений состоятельных жителей римских городов или крупных чиновников в Бельгии, Франции и Германии.

Погребальные дары. Фото: Rijkswaterstaat

Важная загадка, связанная с найденным кладбищем, заключается в том, что обычно подобные кладбища устраивались недалеко от городских стен, однако до сих пор не было ничего известно о существовании римского поселения в окрестностях современной деревни Беммель. Впрочем, у ученых есть и альтернативное объяснение. Кладбище могло возникнуть при находившейся неподалеку римской вилле, которая принадлежала богатому семейству. Но и в этом случае вилла (пока не обнаруженная) будет одной из самых северных известных науке вилл в Римской империи.

В апреле этого года самые значимые находки будут представлены на выставке в Беммеле, затем они поступят в Museum Vet Valkhof в городе Неймегене.



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Добавлено: 13 мар 2018 в 12:41, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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