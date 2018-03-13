В России стартует эксперимент по оценке качества работы медицинских организаций

Правительство приняло постановление о проведении эксперимента по оценке гражданами качества работы медицинских организаций через личный кабинет пациента «Мое здоровье» на сайте госуслуг. Соответствующий документ размещен во вторник на официальном портале правовой информации.

Тестирование начнется 1 апреля и продлится до конца 2018 года.

«В рамках эксперимента планируется, в частности, определение перечня параметров работы медицинских организаций и критериев их оценки для целей эксперимента», — отмечается в тексте.

Документом также установлены полномочия Минздрава, Минкомсвязи и Минэкономразвития по проведению эксперимента.

В качестве координатора выступит проектный комитет по реализации приоритетного проекта «Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий».

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