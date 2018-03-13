В России внезапно скончался известный актер и режиссер

В России на 50-м году жизни скончался известный российский актер и режиссер Олег Граф.

СМИ отмечают, что актер скончался вчера, однако, причина смерти не раскрывается.

Известно что Граф родился 12 июля 1968 года в Москве. В 1991 году окончил театральную студию при Крымском театре драмы и музыкальной комедии. В 2004 году Олег Граф получил новую специальность — психолог. Через нексолько лет Граф поступил в Московский государственный университет культуры и искусств и вернулся в актерскую профессию.

Он работал в театре, а также активно снимался в кино. Он известен ролями в фильмах и сериалах «Дело врачей», «Пятая стража», «Требуется вождь», «Сельский учитель», «Ложь во спасение», Нулевая Мировая», «Психологини», «Провокатор», «Штрафник», «Учитель в законе. Схватка», «Теория невероятности», «Сын моего отца», «Склифосовский» и других.