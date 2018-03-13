В Совфеде заявили о ликвидации всех запасов газа «Новичок»

Член Совета Федерации Игорь Морозов заявил РИА Новости, что Россия не только прекратила производство газа «Новичок», но и уничтожила его запасы еще в 1990-е годы.

Это заявление ветеран спецслужб сделал в ответ на обвинение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, заявившей, что экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь отравили именно этим боевым нервно-паралитическим газом.

«Россия не только прекратила выпуск нервно-паралитических газов, в том числе "Новичка", но и полностью уничтожила все их запасы. Это было сделано в соответствии с международными соглашениями под контролем международных наблюдателей ОЗХО», — подчеркнул Морозов.

Сенатор отметил также, что изготовление «Новичка» в подпольных условиях «хотя и опасно, но возможно».

«Для этого необходимы лабораторные условия, специальное оборудование и соответствующие специалисты, обычный человек на коленке этого не сделает», — добавил он.

Морозов высказал предположение, что обвинения в адрес России являются частью спланированной атаки. «За этим, скорее всего, последует высылка части российских дипломатов из Лондона, усиление военного потенциала НАТО у наших границ, а также подготовка к новым ударам коалиции по правительственным войскам Башара Асада», —сказал сенатор.

Как сообщали некоторые СМИ, «сильнейшее и не имеющее аналогов в мире химоружие» было создано в Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии (ГНИИОХТ) в конце 1980-х годов Владимиром Углевым и позднее эмигрировавшим в США Вилем Мирзаяновым. В ГНИИОХТ эту информацию обсуждать отказались.

«На нашем предприятии действует режим секретности. Информацию СМИ не комментируем», — заявили «Интерфаксу» в приемной гендиректора ГНИИОХТ.