ВАЖНО: Донецкая фильтровальная станция прекращает работу из-за обстрелов ВСУ 

Донецкая фильтровальная станция будет остановлена в среду, персонал будет эвакуирован, сказал РИА Новости генеральный директор компании «Вода Донбасса» Олег Мокрый.

«Станция работает, станция будет остановлена завтра… Ночная смена работает. Дневная смена отказывается выходить на работу, водители тоже отказываются. Люди боятся. Завтра наша задача остановить станцию и эвакуировать людей», — сказал Мокрый.

Как ранее сообщала «Русская Весна», украинские оккупанты обстреляли колонну автомобилей с персоналом во время выезда с территории Донецкой фильтровальной станции.

Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории у линии соприкосновения. Она обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. В управлении Верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что эскалация боевых действий вблизи такого объекта может привести к химической катастрофе в случае повреждения резервуаров с хлором.