Важные работы в саду сверяем с лунным календарем

Луна является не только спутником Земли, но и оказывает существенное влияние на все происходящие на Земле процессы. Это касается и времен года, приливов и отливов, поведения животных, растений. Оказывает Луна значительное влияние и на поведение человека, основные процессы, происходящие в его организме физического и психологического характера.

Особое влияние и важность оказывает Луна на растения. Всем садоводам и огородникам, которые уже с февраля заняты подготовкой семян и внесением их в почву на рассаду, лунный календарь просто необходим. Безусловно, этот лунный посевной календарь садовода-огородник а покажет и расскажет многое практически о каждом растении и о процессах, происходящих с растениями в целом.

Из курса школьной астрономии мы знаем, что существует четыре фазы луны, которые не совпадают с существующим общеизвестным календарем. В лунном месяце 28 дней и он делится на убывающую и растущую Луну, новолуние и полнолуние. Так же мы знаем, что существует 12 зодиакальных созвездий, которые ближе по сменяемости к лунному календарю, чем к обычному. Хотя, часто мы относим их чисто условно к тем или другим дня календаря. И на грани смены одного на другой знак, свойства обоих соседних знаков проявляются обоюдно. Эти 12 знаков образуют 4 основных стихии: огонь, воздух, вода, земля. Каждая стихия самостоятельна сама по себе и не возможна существовать без остальных трех.

В соответствии с этими постулатами и составлен лунный календарь на год, месяц и день. В нем подробно указано, в какие периоды лучше сеять и какие растения. Когда поливать, обрезать, формировать и пересаживать, в какое время нужны подкормки, а когда лучше убирать урожай, чтобы он лучше сохранился. Всем знаем, что есть растения, в которых ценятся «корешки» - это лечебные коренья, корнеплоды, а есть, - в которых определяющей составляющей являются «вершки» - т.е. наземная часть растений. Это зелень, ягоды, фрукты и овощи. В зависимости от вида растения сажать и ухаживать за ним, собирать урожай нужно в определенный знак зодиака. Конечно, в принципе можно посадить семена или высадить рассаду в любой день, но мы хотим получить максимальный урожай, который должен хорошо сохраниться и содержать максимум питательных веществ. Поэтому все действия лучше сверять с лунным календарем.

Ознакомиться с основными моментами лунного календаря и использовать его в своих садово-огородных работах, вы можете на сайте. По каждому календарному дню года даны основные рекомендации в этой области.