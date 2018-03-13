Веснина не смогла защитить титул на теннисном турнире в Индиан-Уэллсе, уступив Кербер

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россиянка Елена Веснина проиграла немке Ангелике Кербер в третьем круге теннисного турнира в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов.

Веснина, получившая от организаторов 24-й номер посева, уступила Кербер (10) в двух сетах со счетом 5:7, 2:6. Поединок продолжался 1 час 39 минут.

Соперницей немецкой теннисистки в четвертом раунде турнира будет француженка Каролин Гарсия (7).

Веснина победила на турнире в Индиан-Уэллсе в прошлом году, в финале одолев соотечественницу Светлану Кузнецову.