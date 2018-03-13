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Витамин D значительно снижает риск развития онкологических заболеваний, - медики


Добавлено: 13 мар 2018 в 01:22, Категория: В мире
Витамин D значительно снижает риск развития онкологических заболеваний, - медики
Витамин D имеет выраженное антираковое действие, утверждают специалисты Национального онкологического центра в Токио.

По данным новейшего исследования, опубликованным в British Medical Journal, высокая концентрация витамина D в крови снижает риск развития онкологических заболеваний, в частности рака печени и молочной железы. Менее выраженный эффект при раке груди отмечается у женщин в период пременопаузы — ученые объясняют это возрастными физиологическими изменениями.
Витамины человек получает с пищей, а витамин D синтезируется также в его организме: под воздействием ультрафиолетовых лучей холекальциферол превращается в витамин D3, активизирующий усвоение кальция и фосфора — «строителей» костной ткани. Среди продуктов по содержанию «солнечного» витамина лидируют жирная морская рыба и, соответственно, рыбий жир, а также печень, молоко и яйца.


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Добавлено: 13 мар 2018 в 01:22, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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