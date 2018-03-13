Владельца ряда отелей Гордона Сондланда могут назначить послом в ЕС

Известно что администрация президента США Дональда Трампа определилась с кандидатурой на должность посла США в Европейском Союзе. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на двух европейских чиновников.

Вашингтон подал запрос в Брюссель, удовлетворит ли их кандидатура владельца ряда отелей Гордона Сондланда.

Если его кандидатуру одобрят, а затем утвердят в Сенате, он займет должность, которая была вакантной с января 2016 года. Процесс утверждения может занять несколько месяцев.

Сондланд является соучредителем и исполнительным директором компании Provenance Hotel Partners из города Портленд, штат Орегон. При посредничестве ассоциированных компаний он пожертвовал 1 млн долл. инаугурационному комитету Трампа.