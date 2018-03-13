Владимир Городенкер стал призером премии Человек Года

Городенкер Владимир Борисович вместе со своей командой, а также двумя смежными федеральными компаниями провели глубокий анализ рынка складских помещений в России. В своих интервью Владимир Борисович дал исчерпывающие ответы о том, чего следует ожидать от этой отрасли в будущем.

За эту работу Владимир Городенкер стал человеком года по мнению журнала «Деловой квартал» в номинации «Складская логистика». И несмотря на то, что сам Владимир Городенкер, руководитель ГК “Атлас Девелопмент“, является по совместительству застройщиком крупного логоцентра в окрестностях Екатеринбурга, в своих ответах он отмечает не самые лицеприятные прогнозы в индустрии строительства складов.

По словам директора, рынок уже пресыщен крупными операторами и компаниями, которые нуждаются в большом количестве метров. Большая часть из них, при этом, использует высококачественные помещения класса A и B. Тех, кто еще на самом деле нуждается в собственных метрах, осталось крайне мало, но по прогнозам и они в ближайшие 3-5 лет обзаведутся всем необходимым для комфортного существования на рынке.

Таким образом, все еще актуален спрос на мелкие и средние объекты местного уровня. Причем это, как правило, компании местного расположения. Если же смотреть правде в глаза – то в рамках 5-летнего состояния“ рынок пойдет на спад “ и продолжать реализовываться будут разве что единичные и локальные объекты.

Только в случае появления новых драйверов и новых веяний в экономике этот рынок сможет получить желанную долю развития. Если же все останется на сегодняшнем уровне, то его ждет неукоснительный регресс в течение ближайших 5-10 лет, так как строиться будет по сути не для кого – отвечает Владимир Городенкер.