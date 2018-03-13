Владимир Путин прибыл в Дагестан

Президент России Владимир Путин прилетел в столицу Дагестана Махачкалу с рабочим визитом. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, глава государства планирует провести встречу с общественностью и совещание по вопросам социально-экономического развития Дагестана.

Визит Путина проходит на фоне массовых уголовных дел в отношении высокопоставленных дагестанских чиновников. В феврале текущего года были арестованы исполняющий обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, экс-министр образования республики Шахабас Шахов и мэр Махачкалы Муса Мусаев.

В начале марта Владимир Путин подчеркнул, что аресты коррумпированных чиновников проводятся в интересах народа Дагестана и пообещал после выборов продолжить борьбу с клановостью в республике.