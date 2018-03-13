Военный самолет РФ нарушил воздушное пространство Эстонии

В понедельник, 12 марта, российский военный транспортный самолет Ил-76 нарушил воздушное пространство Эстонии в Балтийском море."Самолет пробыл в воздушном пространстве Эстонии примерно одну минуту. Транспондер воздушного судна был включен, план полетов предварительно был предоставлен властям Эстонии, но самолет не выходил на радиосвязь с Эстонской службой воздушного движения", - говорится в сообщении.Кроме того, по сообщению издания, Министерство обороны России отклонило обвинения в нарушении воздушного пространства Эстонии.Сообщается, что это первое нарушение Россией воздушного пространства Эстонии в этом году.